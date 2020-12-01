فيديو.. مقتل 6 دواعش في قصف جوي على كهوف مخمور بالعراق

2020/12/01 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق عن مقتل 6 عناصر من داعش في عملية عسكرية مشتركة في جبال مخمور شمالي البلاد.

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