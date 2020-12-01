إطلاق الجباية الالكترونية لقروض صندوق الإسكان نهاية العام المقبل

2020/12/01 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، ان مشروع الجباية الالكترونية لقروض صندوق الاسكان سينطلق في عموم العراق نهاية العام المقبل.

وقال مدير القروض في صندوق الاسكان التابع للوزارة احمد هاشم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الصندوق وفي اطار العمل وفق برنامج الحوكمة الالكترونية الذي اولته الوزارة اهمية بالغة، فقد اطلق مشروع الجباية الالكترونية من خلال البنك المركزي ضمن خطة لاتمتة العملية الاقراضية كافة واعتماد البطاقة الائتمانية المرخصة من البنك المركزي والغاء جميع التعاملات النقدية مستقبلا”.

وأضاف هاشم، أن “العمل بالمرحلة الاولى من المشروع بدأ مطلع شهر تشرين الاول الماضي في بغداد وبشكل تدريجي، بينما سيتم اكتمال المشروع نهاية العام المقبل 2021 ليتم تطبيقه في جميع محافظات البلاد”.

ولفت هاشم الى ان “مشروع الجباية الالكترونية يهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين كون ذلك الاجراء سيغني عن حضور المقترض الى مقر الصندوق او فروعه اذ بامكانه التسديد الكترونيا من خلال بطاقته الائتمانية العاملة بالبلاد، الى جانب نشر ثقافة التعامل الالكتروني والتسريع في انجاز المعاملات والقضاء على الروتين والفساد المالي الناتج عن التعامل النقدي، الى جانب سهولة اصدار التقارير والمحافظة على حقوق المقترض من خلال انشاء محفظة لكل مقترض لدى الصندوق”.



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