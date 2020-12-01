النجف: إطلاق مشروع طريق الحج البري إلى السعودية

2020/12/01 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

انطلقت في محافظة النجف، الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع طريق الحج البري، الذي يربط المحافظة بالمملكة العربية السعودية.



وقال محافظ النجف، لؤي الياسري، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"،(1 كانون الأول 2020): إن "مشروع طريق الحج البري يتضمن تعبيد شارع بطول 239 كم، إضافة الى انشاء منافذ حدودية ومناطق للتبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية عن طريق محافظة النجف".

واشار إلى أن "المشروع له آثار اقتصادية إيجابية في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية، إضافة الى انه سينعش الحالة الاقتصادية لعشرات القرى التي يمر بها هذا الطريق".

وأوضح الياسري، أن "المرحلة الأولى للمشروع التي بدأ العمل بها تتضمن تعبيد 20 كم من الشارع مع انشاء مجسر في (وادي حسب) بطول 288 مترا".

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