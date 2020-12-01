الإعلان عن التخطيط لإنشاء مدينة كربلاء الجديدة

2020/12/01 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، الثلاثاء، أنها تخطط لتنفيذ مشروع المدينة الجديدة الذي يعد الأول من نوعه في العراق ويضم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فضلا عن اسواق كبيرة ومولات وقنصليات ومنشآت اقتصادية وترفيهية.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة المحلية تعقد اجتماعات من اجل الوقوف على جميع التفاصيل بهدف تذليل اية معوقات، وتوفير التسهيلات كافة وحل التعارضات من أجل أن يكون المشروع جاهزا للتنفيذ بدون توقف، لا سيما أن المشروع يعد الاول من نوعه في البلاد والذي سيعزز من اقتصادها ويوفر الآف فرص العمل لأبناء المحافظة”.

وأضاف الخطابي، أن “هذه المدينة ستكون مصممة بتصاميم معمارية فريدة مواكبة للتطور والحداثة في البناء والانشاءات، مؤكدا عزم الحكومة المحلية على تفعيل العمل بهذا المشروع والمباشرة به”.

وأوضح أن “المشروع سيضم مدينة متكاملة اذ ستضم جميع المؤسسات الحكومية والمنشآت الرياضية والقنصليات والجوامع ومولات التسوق والفنادق والحدائق العامة والشوارع التجارية وجامعة ومنطقة تعليمية ومستشفى ومنطقة صناعية والعديد من المنشآت العامة الاقتصادية والترفيهية”.



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