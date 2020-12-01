2020/12/01 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن إطلاق عملية أمنية لتعقب "فلول داعش" شمال شرقي محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي شرع بعملية أمنية لتعقب فلول داعش في مناطق شمال خانقين ومنطقة علي السعدون وأحمد هلال شمال شرق محافظة ديالى".وأضاف أن "العملية تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهـاب والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن إطلاق عملية أمنية لتعقب 'فلول داعش' شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن إطلاق عملية أمنية لتعقب 'فلول داعش' شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).