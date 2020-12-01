إطلاق الجباية الالكترونية بعموم العراق نهاية العام المقبل

2020/12/01 | 10:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ان مشروع الجباية الالكترونية لقروض صندوق الاسكان سينطلق في عموم العراق نهاية العام المقبل.وذكر مدير القروض في صندوق الاسكان التابع للوزارة احمد هاشم بتصريح صحفي،ان “الصندوق وفي اطار العمل وفق برنامج الحوكمة الالكترونية الذي اولته الوزارة اهمية بالغة، فقد اطلق مشروع الجباية الالكترونية من خلال البنك المركزي …

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