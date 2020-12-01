عيون على أبواب الثقافة

2020/12/01 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد -واع- فاطمة رحمة

أنجزت اللجنة التحضيرية العليا لمهرجان عيون الثاني عشر ،دورة "نصير شمة" أعمالها.

وقال رئيس اللجنة المخرج المسرحي عباس الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة انتهت من مراحل التحضير، وأنجزت التنظيم والدعوات والفقرات والاستعراضات والمعارض" مؤكداً أن "المهرجان سيتضمن كلمات رئيس المهرجان ،ووزير الثقافة حسن ناظم والمحتفى به الموسيقار نصير شمة ورئيس اللجنة التحكيمية صالح الصحن وعن الفائزين المخرج فيصل الياسري، ومعزوفات لشمة ووصلة غنائية لفرقة (بابل) بقيادة الفنان علاء مجيد وعرض مسرحي مونودراما توثق حياة نصير شمة يؤديها الفنان محمود أبو العباس تأليف وإخراج حسين علي هارف وعزف أحد تلامذة نصير شمة الفنان الشاب محمد العطار".

وأضاف أن "على هامش المهرجان ستقام معارض تشكيلية وبازارات وموكب ترحيبي بنصير شمة، من فندق بابل إلى المسرح الوطني بمصاحبة سيارات كلاسيكية ودراجات بخارية بمساندة دراجات المرور العامة" مثنياً "بجهود وزارتي الصحة والثقافة وهيأة الإعلام والاتصالات ورئيس شبكة الإعلام العراقي لتعاونهم على إقامة المهرجان".

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