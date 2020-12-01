أسعار النفط تتراجع مع استمرار اجتماعات أوبك+ بشأن سياسة الإنتاج

2020/12/01 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، تراجعا بسيطا بالتزامن مع استمرار مناقشات مجموعة اوبك بلس بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج هذا الأسبوع، لكن الخامين القياسيين ينهيان الشهر على مكاسب قوية بدعم من آمال بأن لقاحات للوقاية من كورونا ستكون متاحة قريبا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم كانون الثاني، التي ينقضي تداولها اليوم، جلسة التداول عند التسوية 47.57 دولار للبرميل، فيما نزلت عقود برنت الأكثر نشاطا تسليم شباط 37 سنتا إلى 47.88 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني 16 سنتا، أو 0.35 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 45.06 دولار للبرميل.

وقال وزراء ومندوبون اليوم إن أعضاء أوبك توصلوا إلى توافق مبدئي على الحاجة لتمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لثلاثة أشهر اعتبارا من كانون الثاني إذا أيد حلفاؤها في مجموعة أوبك+ أيضا مثل هذه الخطوة.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 25 في المئة هذا الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أيار، بعد أن أثار تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 آمالا في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

A.Sh

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