2020/12/01 | 10:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستبعد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجود حلول آنية للازمة المالية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار للكاظمي يصف الأزمة المالية بـ"العميقة" ويلمح بإستمرار الاقتراض لدفع الرواتب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار للكاظمي يصف الأزمة المالية بـ"العميقة" ويلمح بإستمرار الاقتراض لدفع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).