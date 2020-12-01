مجلس إدارة مركز الدراسات المصرفية يعقد اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٠

2020/12/01 | 10:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} عقد مجلس إدارة مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الاول للعام ٢٠٢٠، وقد ترأس الاجتماع الدكتور منذر الشيخلي نائب محافظ البنك المركزي وبمشاركة الاعضاء كافة.

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