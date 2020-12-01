انطلاق المرحلة الأولى لمشروع طريق الحج البري في النجف

2020/12/01 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع طريق الحج البري، الذي يربط المحافظة بالسعودية.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع طريق الحج البري يتضمن تعبيد شارع بطول 239 كم ، اضافة الى انشاء منافذ حدودية ومناطق للتبادل التجاري مابين العراق والسعودية عن طريق محافظة النجف”.

وأضاف الياسري، أن “المشروع له آثار اقتصادية إيجابية على القطاعات التجارية والصناعة والزراعية والسكينة، اضافة الى انه سينعش الحالة الاقتصادية لعشرات القرى التي يمر بها هذا الطريق”، موضحا ان “المرحلة الأولى للمشروع التي بدا العمل بها تتضمن تعبيد 50 كم من الشارع مع انشاء مجسر في وادي حسب بطول 288 متر، اضافة الى انشاء قناطر صندوقية على الطريق”.

وبين الياسري أن “المشروع تمت احالته من قبل وزارة الإسكان والاعمار بيد انه توقف بسبب الأزمة المالية العام 2014 منوها بان حكومة النجف المحلية ستتابع إنجاز المشروع، الذي يمتد من الجهة الجنوبية الغربية لمركز المحافظة حتى حدود السعودية مرورا بناحية الشبكة في بادية النجف”.



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