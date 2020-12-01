2020/12/01 | 10:16 - المصدر: سفن سكاي

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أظهر مسح للأعمال في الصين تسارع النشاط في قطاع المصانع بأسرع وتيرة خلال عقد من الزمن في نوفمبر، حيث يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مستويات ما قبل الوباء.

وارتفع مؤشر Caixin / Markit لمديري المشتريات الصناعي إلى 54.9 من 53.6 في أكتوبر، مع بقاء المؤشر فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض القراءة الرئيسية إلى 53.5.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسارع النشاط الصناعي في الصين بأسرع وتيرة خلال 10 سنوات ويسجل 54.9 في نوفمبر 7 SKY TV.

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