سوق العراق: أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة

2020/12/01 | 10:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق المحلية ليوم الثلاثاء، (1 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 125,750

سعر شراء الدولار ⬅️ 124,750

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو ⬅️ 119,56 دولار

الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 133,65 دولار

الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 781,90 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️$ 1786,35

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 47,55 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 45,00 دولار

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