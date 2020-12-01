سوق العراق: أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق المحلية ليوم الثلاثاء، (1 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.
أسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 125,750
سعر شراء الدولار ⬅️ 124,750
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو ⬅️ 119,56 دولار
الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 133,65 دولار
الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 781,90 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️$ 1786,35
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 47,55 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 45,00 دولار
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