في بغداد.. انشاء 151 مدرسة منتصف العام المقبل

2020/12/01 | 10:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت محافظة بغداد عن احالة 151 مدرسة لانشائها ضمن اقضيتها الستة، والتي سيتم تسلمها منتصف العام المقبل.وقال نائب محافظ بغداد علي العيثاوي في حديث صحفي إن “التربية قطاع كبير ومهم خاصة في العاصمة”، مشيرا الى “وجود نقص كبير في الابنية”.وأضاف أن “المحافظة تحيل سنويا، عددا لا بأس به من الابنية المدرسية والتي يمكن …

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