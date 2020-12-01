رغم تضمينها بـ”الاقتراض”.. الزراعة النيابية تأسف لاخفاق الحكومة بصرف مستحقات المزارعين

2020/12/01 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الثلاثاء ، الحكومة إلى احترام المزارعين والعمل على إطلاق مستحقات المزارعين دون انتقائية ، مبينا أن الحكومة لم تطلق مستحقات المزارعين رغم تضمين ترليون و ٨٠٠ مليار في قانون الاقتراض الاخير .

وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/|، إنه “سبق وان طالبنا بصرف مستحقات المزارعين لعام ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ لكن مع شديد الأسف الحكومة لم تلتفت التفاتة نوعية لهذا القطاع المهم”، مبينا أن “قطاع الزراعة يشكل اكثر من ٦٥ % من محافافظات العراق إذ ان أغلب المحافظات العراقية هي زراعية”.

وأضاف أن “لجنة الزراعة النيابية فوجئنا بعدم تسديد مستحقات المزارعين وعدم ديمومة المحاصيل الاستراتيجية وهناك مستحقات بذمة الحكومة منذ عام ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ للمحافظات الغربية والشمالية”، مبينا أن لجنته “طالبت الحكومة بكتب رسمية تسديد التزامات المزارعين من اجل تعظيم إيرادات الموارد للنهوض بقطاع الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في جميع مفاصل الزراعة”.

ولفت الشمري إلى أن “تأخر صرف مستحقات المزارعين سيلحق ضررا اقتصاديا ومعيشيا في ظل الأوضاع الصعبة للمزارعين”، مؤكدا أن “جميع المزارعين ملتزمين بتسديد مستحقات مالية للشركات والمكاتب الزراعية”.



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