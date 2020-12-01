لجنة مواجهة تجتمع لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد

2020/12/01 | 10:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، لمناقشة الاوضاع الصحية.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال تصريح صحفي: إن اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستجتمع اليوم برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد في أربيل لتقييم الاوضاع الصحية وإصدار قرار جديد بشأن بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات والمعاهد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، فإن لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان قدمت مذكرة الى اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا حول بدء العام الدراسي الجديد.

واشارت اللجنة في مذكرتها الى ان مخاطر فايروس كورونا مازالت قائمة وانخفاض معدل الاصابات لايعني انتهاء الوباء، وطالبت باتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الطلاب.

PUKmedia خاص ‌

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