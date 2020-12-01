إغلاق مخيم ليلان في كركوك

2020/12/01 | 10:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو غلق مخيم ليلان الأول بالكامل وخلو محافظة كركوك من مخيمات النازحين بعد نقل آخر الأسر التي كانت تسكن المخيم الى مناطق سكناها الاصلية.

وذكرت الوزيرة في تصريح لها إن "الوزارة وبتنسيق عال المستوى مع ديوان المحافظة وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني فضلا عن المنظمات الدولية في محافظة كركوك، اغلقت مخيم ليلان بالكامل بعد عودة آخر (180) عائلة إلى مناطقها".

ونوهت وزيرة الهجرة الى ان الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الانسانية للعوائل العائدة ولمدة عام.

PUKmedia / عن اعلام وزارة الهجرة ‌

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