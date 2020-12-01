المالية النيابية تدعو الى اعادة النظر بمزاد العملة

2020/12/01 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة، فيما دعت إلى تحويله لوزارة المالية.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن “مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق”، مضيفاً أن “معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار”.

وتابع، “نشدد على ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية، لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية”.

ولفت الصفار إلى أنه “في وقت سابق تم اقتراح فتح مكتب للضريبة الجمركية داخل البنك وإتمام جباية الضريبة مباشرة من المستفيدين من نافذة العملة، كون المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية لاستيرادات فعلية، إذ يتم تحويل الضريبة مباشرة، لكانت تحققت للحكومة مبالغ جيدة من الإيرادات “.

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