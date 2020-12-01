نائب صابئي: 30 مزرعة تعود ملكيتها للصابئة مغتصبة في بغداد

2020/12/01 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

كشف رئيس كتلة الصابئة المندائيين النائب نوفل الناشي ، الثلاثاء ، عن وجود مايقارب أكثر من ٣٠ مزرعة تعود ملكيتها إلى الطائفة في منطقتي المدائن والنهروان.

وقال الناشي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مايقارب أكثر من ٣٠ مزرعة في المدائن والنهروان تعود ملكيتها للطائفة الصائبة نعمل على استعادتها بهدف إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وتشجيع أبناء الطائفة الذين هجورا على العودة إلى ديارهم من جديد”.

وأضاف أن “ضعاف النفوس قاموا بالاستيلاء على دور وممتلكات الطائفة الصابئة في بغداد وان بعضهم قام بتزوير سندات الملكية”.

وأوضح الناشي أنه “منذ تولينا رئاسة الكتلة وجدنا أراضي لا تعلم بها الطائفة أصلا”، مبينا أنه “بدأنا بجرد املاك الطائفة المغتصبة والمزورة من قبل أشخاص لايمتون للأحزاب بصلة”.

وأشار الناشي إلى أن “هناك استجابة من الحكومة والعشائر في استرداد الأملاك لأصحابها الشرعيين”، مؤكدا أنهم “بصدد وضع جدولة لاراضي الطائفة المغتصبة مع الجهات التنفيذية”.



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