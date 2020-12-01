خلية الأزمة تقرر إغلاق المدارس والمحلات والمولات غير الملتزمة بالتعليمات

2020/12/01 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الازمة في وزارة الصحة قرارات جديدة ضمن الجهود الحكومية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وأكدت وزارة الصحة في بيان أن خلية الازمة الصحية اتخاذ قرار بغلق المدارس الحكومية والأهلية غير الملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وغلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية، داعية كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات إلى الالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفيروس كورونا.

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