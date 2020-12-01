مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٠

2020/12/01 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادعقد مجلس إدارة مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي، الثلاثاء، اجتماعه الاول للعام ٢٠٢٠.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإجتماع ترأسه الدكتور منذر الشيخلي نائب محافظ البنك المركزي وبمشاركة الاعضاء كافة".

وأضاف البيان: "المجلس ناقش المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله ومن بينها البرنامج التدريبي للعام القادم الذي اعد على اساس الفجوة التدريبية بالتعاون مع دوائر البنك المركزي"، مشيراً الى أن المجلس ناقش أيضاً "أبرز الإنجازات التي حققها المركز خلال هذا العام على الرغم من التحديات التي واجهته بسبب جائحة كورونا".

وأكد البيان أن أعضاء المجلس وافقو "على المقترحات المقدمة من قبل إدارة المركز لا سيما ما يتعلق بتعديل قانون المركز رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٩ وفقا للمستجدات التي شهدتها بيئة التدريب ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال".

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