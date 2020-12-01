الجيش الأذربيجاني يدخل آخر إقليم سلمته أرمينيا في ناغورني قره باغ

2020/12/01 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

أعلن الجيش الأذربيجاني، أن قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا، وفق الاتفاق الذي وقع في التاسع من تشرين الثاني بين باكو ويريفان برعاية روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن"وحدات من الجيش الأذري دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية روسيا".

ويذكر أنه في التاسع تشرين الثاني الجاري، وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني.

وأعلن الكرملين أن بوتين، ونظيره الأذري إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

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