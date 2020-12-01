العراق: استمرار الاحتجاجات في الناصرية مع ارتفاع حصيلة قتلى صدامات الأسبوع الماضي

2020/12/01 | 10:36 - المصدر: فرانس 24

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تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة الناصرية العراقية الاثنين بمشاركة الآلاف، فيما توفي متظاهر إثر إصابته في صدامات الأسبوع الماضي، ما رفع حصيلة ضحايا أعمال العنف التي سجّلت الجمعة إلى ثمانية قتلى وعشرات الجرحى، وقد شارك الآلاف في تشييعهم.

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