وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

2020/12/01 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ غيّب الموت مساء أمس الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، شمس بدران، وزير الحربية المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عن عمر يناهز 91 عاماً بعد صراع مع المرض.وُلد شمس بدران في مدينة الجيزة عام 1929، والتحق بالأكاديمية العسكرية التي تخرج منها عام 1948، وقد شارك فور تخرجه في حرب فلسطين.كان بدران ضمن القوات التي حوصرت في منطقة الفالوجا بفلسطين، وخلالها تعرف على قادة تنظيم “الضباط الأحرار” وعلى رأسهم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وزكريا محيي الدين.



وانضم للتنظيم حيث تولى تجنيد أفراد “اللواء السادس” الذي كان ضابطاً في إحدى كتائبه.ترقى في صفوف الجيش عقب ثورة يوليو من العام 1952، وتدرج في المناصب حتى وصل لمدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة.



واختير وزيراً للحربية عام 1966، وقد كان أحد المسؤولين عن هزيمة يونيو في العام 1967.وعقب هزيمة يونيو 1967 أحيل للمحاكمة مع مجموعة من قادة الجيش، وتم الحكم بسجنه، وظل في السجن حتى 23 ايار 1974، حيث أفرج عنه الرئيس أنور السادات، وسافر إلى العاصمة البريطانية لندن، واستقر هناك حتى وافته المنية مساء أمس"./انتهى2

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