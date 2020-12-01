عملية جراحية كبرى لمصابة بكوفيد19 وتبلغ من العمر 78 سنة في كركوك

2020/12/01 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/أعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق عن إجراء عملية جراحية كبرى لمريضة كبيرة في السن (78 عاما) مصابة بكوفيد 19 بنجاح في صالات العمليات الجراحية في المستشفى (المركز الوبائي العزل )وأشار الدكتور الجراح الأخصائي عبد الغفور أمين المشرف على العملية إلى " تمكن فريق طبي من إجراء عملية جراحية كبرى طارئة بنجاح لمريضة مصابة بكوفيد 19 وتبلغ من العمر 78 عاما ".وبين ان " العملية كانت ضمن العمليات الكبرى حيث كانت تعاني من انفجار قرحة الاثنى العشري ومصابة أيضا بالتهاب الكبد الفيروسي نوع c "./انتهى

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