بايرن واتلتيكو وجهاً لوجه في صراع مثير بدوري الابطال

2020/12/01 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتان، اليوم الثلاثاء، المواجهة النارية بين أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ الألماني، في قمة الجولة الخامسة من دور المجموعات لمباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل أتلتيكو مباراة الليلة متحفزاً للانتقام من غريمه بايرن، الذي فاز عليه في مباراة الذهاب بالجولة الأولى من البطولة 4-0، وهى الهزيمة الوحيدة للفريق المدريدي منذ بداية الموسم.

ورغم أن مدرب “الأتلتي”، الأرجنتيني دييغو سيميوني، يفقد النجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يعد أحد أبرز الركائز الهجومية للفريق، بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه يدخل مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، لكونه قدم بداية مذهلة للموسم، ولم يتذوق طعم الهزيمة في جميع مبارياته عقب الهزيمة الوحيدة من بايرن ميونخ في الجولة الأولى من البطولة، وفاز على برشلونة بملعب واندا ميتروبوليتان للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بايرن ميونخ المباراة على أمل تحقيق الفوز لإضافة 3 نقاط إلى رصيده، للحفاظ على العلامة الكاملة، والحفاظ على سلسلة اللا هزيمة التي بدأها “البافاري” في 30 أيلول الماضي.

ويحتل بايرن صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط فقط، من فوز، وتعادلين، وهزيمة.



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