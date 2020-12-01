الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار الصرف في بغداد والمحافظات

2020/12/01 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عادت أسعار صرف الدولار في العراق، اليوم الثلاثاء، الى الارتفاع بعد انخفاضها أمس.

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