"أوبك بلس" تؤجل اجتماعها وسط هبوط لأسعار النفط

2020/12/01 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بينما يناقش أكبر منتجي الخام في العالم تمديد تخفيضات عميقة في الإنتاج في محادثات هذا الأسبوع، لكن الخامين القياسيين ينهيان الشهر على مكاسب قوية بدعم من آمال بأن لقاحات للوقاية من فيروس كورونا ستكون متاحة قريبا.

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