من مذكرات امرأة متحرّرة -6- - نادية خلوف

2020/12/01 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف المزرعة الخاصة لم تكن مزرعة، ولم تكن خاصة .



تعودنا أن نطلق الأسماء عكس ما تعنيه الأعرابي الذي حدثتكم عنه ليس أعرابياً كل شيء يدعو للريبة هنا سوف أمضي في التجربة ، سوف أنجح، لن أكون ضحية في هذه المرة.



سوف أكذب، أقتنص الفرصة ، ثم أقلب الطّاولة .



أخذني " الأعرابي" إلى صالة الضيوف ، قدّموا لي الطعام ، أعطوني جلباباً كي أتستّر! أتت امرأة في عقدها الرابع اسمها فضيلة أم المؤمنات ، طل ......





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