من الوطنية إلى المحلية - حسن مدن

2020/12/01 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن علينا تخيّل كم من الجهود والتضحيات بذلت من أجل انتقال مجتمعاتنا العربية من المحلية إلى الوطنية، مما هو دون الوطني إلى الوطني، وللموضوع أبعاد متعددة، تتصل بالهوية والسياسة والثقافة، على ما بين هذه المجالات من اختلاف وترابط أيضاً.نشوء الدولة الوطنية المركزية في المجتمعات العربية ترتب عليه نشوء هويات وطنية، خاصة بكل مجتمع من هذه المجتمعات، وهذا القول لا ينفي أن مقومات تشكيل مثل هذه الهوية أو مقدم ......





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