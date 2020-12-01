اسرائيل ليست دولة علمانية - ارام محاميد

2020/12/01 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد عند الحديث عن اسرائيل كثيرا ما يثار السؤال هل اسرائيل دولة علمانية، خصوصا أن قوانين الدولة وقادتها حاولوا تعريف اسرائيل كدولة يهودية بمعنى "القومية" فقط، ولكن هل هذا صحيح؟ هل يمكن أن نفصل بين ما يسمى القومية اليهودية والدين اليهودي؟ جوابي هو كلا عدم امكانية الفصل بين الدين اليهودي والقومية اليهودية يمكن ملاحظته من السؤال العالق بدون اجابة حتى اللحظة، "من هو اليهودي؟"، وكثرة الاجابات السخيف ......





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