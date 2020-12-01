مبلغ قياسي.. الأمم المتحدة تطلب 35 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية

2020/12/01 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021 للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

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