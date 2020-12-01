الضرائب تكشف عن ايرادات عن تشرين الاول الماضي

2020/12/01 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للضرائب، عن

ايرادات شهر تشرين الاول الماضي.

وقال المدير العام للهيئة شاكر محمود

الزبيدي في بيان، إن "دوائر الضرائب

حققت ايراد نحو 620 مليار دينار لشهر

تشرين الاول ٢٠٢٠".

وأضاف أن

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