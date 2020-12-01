وزيرة الهجرة تعلن غلق مخيم ليلان الأول وخلو كركوك من مخيمات النازحين

2020/12/01 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو،

عن غلق مخيم ليلان الأول في كركوك، فيما

اشارت الى خلو المحافظة من مخيمات

النازحين.

وقالت جابرو في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "الوزارة وبتنسيق

عالي ال

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