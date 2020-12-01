الحشد يعلن إطلاق عملية أمنية لتعقب

2020/12/01 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن إطلاق

عملية أمنية لتعقب "فلول داعش" شمال شرقي

محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، أن "اللواء

الأول في الحشد الشعبي شرع بعملية أمني

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