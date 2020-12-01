الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ”داعش” ويعالج عبوة شمال شرق ديالى

2020/12/01 | 10:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

عثرت قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي، الثلاثاء، على مضافة لتنظيم “ داعش” الاجرامي شمال شرق ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء الأول في الحشد الشعبي تواصل تقدمها ضمن عمليات تفتيش مناطق شمال شرق ديالى، فيما عثرت على مضافة لداعش في منطقة احمد هلال”.

وأضاف البيان أن “فرق مكافحة المتفجرات للواء الأول عبوة ناسفة أمام تقدم القوات وفتحت طرقا نيسمية شمال شرق ديالى”.



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