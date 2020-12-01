مع إنتهاء موسم جني محصول الزيتون في معبد لالش، بلغ الانتاج أكثر من 10 طن من الزيتون الاسود

2020/12/01 | 10:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ نصر حاجي يشارك سنويا اكثر من ثلاثمائة شخص من المتطوعين (الخلمتكارين) رجالا ونساءً، في عملية قطف وجني محصول الزيتون في معبد لالش كعمل خيري لوجه الله.ممتاز ابراهيم، مهندس زراعي، و أحد الخلمتكارين المشاركين في هذا العمل، قال في حديثه، “ايزيدي 24″، “مع انتهاء موسم جني وقطف الزيتون في معبد لالش، بلغ الانتاج …

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