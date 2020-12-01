الرافدين يعلن اجراءاته القانونية بحق متلكئي قروض السيارات

2020/12/01 | 10:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن اجراءاته القانونية ضد متلكئي قروض السيارات وذلك للحفاظ على المال العام.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المصرف اتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المقترضين المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض السيارات فضلا عن حجز رواتب الكفلاء”.

واكد المصرف “وجود لجان لمتابعة تنفيذ الشروط القانونية التي من شأنها استحصال ديون المصرف واجراء جولات ميدانية على الفروع لمتابعة ذلك”.

وأشار البيان الى أنه “تم نشر الوجبة الاولى من اسماء المتلكئين لقروض السيارات على الرابط التالي

وسيتم الحاق الاسماء الاخرى في وجبات لاحقة”.



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