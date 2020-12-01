السعودية تسمح بمرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها

2020/12/01 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليكشف موقع ويللا الإخباري أن “القرار السعودي بالموافقة على تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجوائها واجهته مشكلة متعثرة، اضطرت إلى تدخل الإدارة الأمريكية على خط الأزمة.ووفقا للموقع، “تمكن جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب، وآفي باركوفيتش مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، من حل مسألة تصاريح الطيران مع كبار المسؤولين السعوديين”.وأضاف باراك …

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