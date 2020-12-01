الأمم المتحدة تحذر من مجاعات بسبب تفشي كورونا

2020/12/01 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأطلقت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.وأشار تقرير للأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، إلى أن نحو 235 مليونا في العالم، سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة في العام المقبل، أي بزيادة تقريبية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2020.وأكد …

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