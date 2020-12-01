الأمم المتحدة: جائحة كورونا رفعت الاحتياجات الإنسانية حول العالم في 2021 إلى 35 مليار دولار

2020/12/01 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة قياسية تصل إلى خمسة وثلاثين مليار دولار وذلك للتصدي لتداعيات جائحة كورونا التي انتجت مئات ملايين الفقراء بالعالم.

واشار تقرير للمنظمة الأممية الى ان مئتين وخمسة وثلاثين مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى المساعدة الطارئة العام المقبل، حيث سيكون واحدا من كل ثلاثة وثلاثين شخصا بحاجة للدعم جراء تداعيات الجائحة اضافة الى النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.

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