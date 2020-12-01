2020/12/01 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وزارة الصحة والبيئة تعلن وصول كميات كبيرة من الادوية السرطانية والادوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية الى مخازن الشركة العامة لتسويق الادوية والتي سيتم توزيعها للمؤسسات الصحية

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول كميات كبيرة من الأدوية السرطانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول كميات كبيرة من الأدوية السرطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).