رغم السيول.. الأمطار وفرت المياه لـ 350 ألف دونم زراعي في ديالى

2020/12/01 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قال مدير مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، اليوم الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، إن الخزين المائي في سدود المحافظة، ارتفع قليلا رغم السيول التي رصدت في المناطق الحدودية.

وذكر المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "موجتي الأمطار الغزيرة الأولى والثانية خلال الأيام الماضية كانت جنوب حوض حمرين وليس شماله لذا لم تكن هناك إيرادات مائية كبيرة تتدفق صوب سدود ديالى ومنها حمرين بل كانت الزيادة طفيفة".

واضاف، أنه "كلما كانت الأمطار غزيرة في شمال حوض حمرين تؤدي إلى تدفق كميات كبيرة صوب بحيرة حمرين وبقية السدود الأخرى"، لافتا إلى أن "الأمطار كانت فائدتها في إنها دفعتنا للاستغناء عن ما نسميها بـ (الرية) الاولى للخطة الشتوية والبالغة أكثر من 350 الف دونم، لان كمية الأمطار تجاوزت الـ 20 ملم وهو كاف لتأمين الرية لكل المحاصيل ما ساعد في الحفاظ على خزين بحيرة حمرين وهو بمستوى جيد حاليا".

وأشار إلى أن "غزارة الأمطار في قطاع جنوب حمرين وقرب الحدود تسببت بسيول ذهبت إلى الوديان وهي بعيدة عن سدود ديالى ومنها حمرين".

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