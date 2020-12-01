هيئة النزاهة: استقدام مسؤولين سابقين على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام في ديالى

2020/12/01 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين سابقين في محافظة ديالى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ./انتهى3

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