2020/12/01 | 11:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ألهم رحيل الأسطورة دييغو مارادونا الفرق التي لعب لها خلال مشواره الحافل، فتألقت في يوم وداعه وسجلت نتائج عريضة، مكتسبة القوة من ذكرى الساحر الأرجنتيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 أهداف في 3 لقاءات.. مارادونا يلهم "فرقه الحزينة" ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 أهداف في 3 لقاءات.. مارادونا يلهم "فرقه الحزينة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).