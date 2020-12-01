70% من سوق المال لايخضع للضرائب.. كم “مليار دولار” ستحصد الخزينة بعد تطبيق خطط الضريبة العام المقبل؟

2020/12/01 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن 70% من نشاط السوق يقع بعيدًا عن انظار وتعاملات الضرائب، الأمر الذي يضيع اموالًا هائلة من ايرادات الضرائب.

وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إنه “أرى من الضروري أن تناقش اللجنة المالية مقترحاتها في الإصلاح المالي والاقتصادي مع الحكومة، لا سيما وزارة المالية، بغية وضع التوقيتات الملائمة، وتقييم الإمكانات المتاحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال، لكونها بحاجة إلى كادر مقتدر في تطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة والمرور على عشرات الآلاف من المعاملات الخاضعة للضريبة، بما في ذلك الوقوف الصحيح والدقيق على مدخلات ومخرجات ونتائج النشاط الاقتصادي اليومي الخاضع للضريبة، مما يتطلب موارد مادية وبشرية وهيكلة تنظيمية ورقمية كبيرة في الجهاز الضريبي، مع العلم أن 65 حتى 70% من نشاط السوق يقع في المنطقة الرمادية المتهربة من التعاطي أو التعامل مع الجهاز الضريبي”.

واضاف صالح: أن “اعتماد ليبرالية الاقتصاد والانفتاح على الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين وبضوابط وسياسات تنمية ورقابة اقتصادية ضعيفة واقتصاد داخلي هش، جعل اقتصادات العالم تعمل بكفاءة عالية وتنافسية كبيرة، وهو أمر يدق المسمار الأخير على خشبة آخر حرفي عراقي يشتغل في صناعة الأخشاب أو الأحذية أو الحقائب، ويقلع آخر دولاب من دواليب الصناعة الوطنية بعد أن أغرقت السوق الوطنية عمدا أو جهلا ببضائع دول آسيا رخيصة الثمن والممولة بمدخولات الريع النفطي؛ لذلك ما زالت البطالة مرتفعة في البلاد منذ عقدين، وما زالت الصناعة التحويلية والزراعة لا تشكلان سوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهي تضم 37% من قوة العمل، والمجتمع جله يعتاش على الوظائف الحكومية الخدمية ضعيفة الانتاجية أو على الدعم والإعانات الحكومية المدفوعة من موازنة ريع المورد النفطي”.

ويوم امس، كشفت الهيئة العامة للضرائب، عن ايرادات شهر تشرين الاول الماضي.

وقال المدير العام للهيئة شاكر محمود الزبيدي في بيان إن “دوائر الضرائب حققت ايراد نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الاول ٢٠٢٠”.

وأضاف أن “هذه المبالغ المستحصلة ليست من ضمن نظام المدفوعات والبالغة ٢٣٠ مليار دينار”، موضحاً أن “هذه الايرادات تدخل على الشهر الحالي مقارنة بشهر تشرين الاول ٢٠١٩ 206 مليار اي توجد زيادة اكثر من ٤٠٠ مليار عن سنة ٢٠١٩”.

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