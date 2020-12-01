لويس هاميلتون مصاب بكورونا وسيغيب عن جائزة الصخير 

2020/12/01 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، أن بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، مصاب بفيروس كورونا المستجد، ولن يشارك في الجولة قبل الأخيرة للموسم والمقررة الأحد، في البحرين.

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