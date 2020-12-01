ما مصير رواتب العراقيين في عام 2021 ؟ مستشار الكاظمي يجيب بالتفاصيل

2020/12/01 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نفى المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، أن يكون صرف رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون موازنة 2021، مؤكداً أن الرواتب مؤمنة بالكامل.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه يوم أمس الاثنين بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة ...

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