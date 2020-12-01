اغتيال زاده.. صحيفة بريطانية تنشر معلومات مثيرة عن فريق اسرائيلي مختص بعمليات التصفية في العالم

2020/12/01 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءل تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز"

البريطانية، لماذا تخاطر إسرائيل

بعملية اغتيال العالم الإيراني محسن

فخري زادة، والتي وصفها مدير مخابرات

باراك أوباما، جون بولتون بـ"جريمة

متهورة"، لن تقود إلا إلى

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