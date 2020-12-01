كربلاء تنسق مع منظمات دولية لاقامة مشاريع تعزز اقتصاد المحافظة

2020/12/01 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي بمثلية المنظمات

الدولية وبحضور ممثل برنامج الأمم

المتحدة في الفرات الأوسط الدكتور علي

كمونة من اجل تنسيق العمل مابين

الوكالات الدولية فيما بينها وا

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